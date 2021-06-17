روراوة نائبا شرفيا لِرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

عُيّن الجزائري محمد روراوة، الخميس، في منصب النائب الشرفي لِرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامّة والانتخابية للاتحاد العربي لكرة القدم، بِمدينة جدّة السعودية. والتي عرفت حضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

وجُدّدت الثقة في الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، على رأس الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث سيشغل المنصب لِعهدة ثانية (2021-2025).

هذا وقدّم وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان غلافا ماليا قيمته 5 ملايين ريال (نحو 1.12 مليون أورو)، دعما للاتحاد العربي لكرة القدم.