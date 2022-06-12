روراوة وزرواطي يطلبان الحديث أمام الجمعية العامة هذا الخميس

عيساوي وبهلول يحرمان من حضورها

تعقد هذا الخميس بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، بداية من الساعة العاشرة صباحا، الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، لمناقشة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2021، في وقت يتواجد فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم في حالة فراغ قانوني بعد إعلان الرئيس شرف الدين عمارة، التنحي عن منصبه، واستقالة أغلبية أعضاء مكتبه الفيدرالي.

وبحسب مصدر مقرب من الفاف، فإن الأمين العام للفاف منير دبيشي وجه الدعوة مثلما تنص عليه القوانين إلى كل رؤساء القسم المحترف الأول، وفريقان فقط من القسم الثاني وهما شبيبة سكيكدة وأمل عين مليلة، باعتبارهما الوحيدين اللذين حافظا على صفة النادي المحترف، الرابطة المحترفة، رابطة الهواة، رابطة مابين الجهات، التسع رابطات الجهوية، و48 رابطة ولائية، إضافة إلى الرؤساء السابقين للفاف، ثلاثة ممثلين عن فريق جبهة التحرير الوطني، وممثلين عن الرياضة العسكرية، الحكام، المدربين، المديرية الفنية الوطنية، وطبيب الاتحاد الجزائري.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن اجتماعا عقد أمس بالجزائر من طرف بعض أندية القسم الثاني والذين لن يشاركوا في أشغال الجمعية العامة بسبب فقدانهم صفة النادي المحترف، حيث طالبوا بضرورة مشاركتهم في أشغال الجمعية العامة، وهو الطلب المتواجد على طاولة الأمين العام للبث فيه قبل موعد الخميس. نفس المصدر أضاف أن عضوي المكتب الفيدرالي السابق مولدي عيساوي وعمار بهلول لن يسمح لهما بالمشاركة في الجمعية العامة بسبب القضية التي رفعها ضدهما رئيس الفاف السابق شرف الدين عمارة لدى لجنة الأخلاقيات، لأنهما خرقا واجب التحفظ… غير أن عمار بهلول يكون قد أكد لمقربيه أنه سيحضر الجمعية العامة، وطلب منذ أيام الكلمة أمام أعضاء الجمعية العامة، وسيقدم رسميا ترشحه إلى رئاسة الفاف بعد فتح ملف الترشيحات الذي سيعلن عنه هذا الخميس.

سكيكدة وعين مليلة فقط من القسم الثاني والأندية الغاضبة تتحرك

وفي نفس السياق، علمت “الشروق” أن بعض أعضاء الجمعية العامة قد طلبوا رسميا الكلمة أمام أعضاء الجمعية العامة، فبعد رئيس رابطة عنابة الجهوية، يكون الرئيس الأسبق للفاف محمد روراوة، ورئيس الساورة محمد زرواطي، طلبا أيضا مخاطبة أعضاء الجمعية العامة.

ومثلما أكدته “الشروق”، في عدد سابق، فإن عددا من الشخصيات الكروية أبدت نيتها في الترشح إلى رئاسة الفاف على غرار، جهيد زفزاف، عمار بهلول، وليد صادي، حكيم سرار… غير أن المفاجأة قد تكون في محمد روراوة الذي يكون قد تلقى الدعم من بعض أعضاء الجمعية العامة، غير أن ذلك مرتبط بقرار روراوة الذي رفض الحديث عن ترشحه إلى ما بعد عقد الجمعية العامة العادية المقررة هذا الخميس.