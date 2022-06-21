روراوة وزفزاف.. المرشحان الوحيدان لخلافة عمارة

انسحاب سرار وبهلول من السباق.. وعمل الكواليس بدأ

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، بأن سباق الترشح إلى رئاسة الفاف بدأ بصفة رسمية في الكواليس، حيث تأكد ترشح الثنائي محمد روراوة الرئيس السابق للفاف، والمناجير العام للمنتخب الوطني جهيد زفزاف، وانسحاب المرشحين الآخرين على شاكلة عمار بهلول وحكيم سرار، فيما فضّل آخرون عدم المجازفة والتموقع مع المرشحين، وماعدا مفاجأة في آخر اللحظات، فإن الثنائي زفزاف وروراوة هما الوحيدان اللذان سيدخلان معترك الانتخابات، المقررة في السابع من جويلية القادم لخلافة شرف الدين عمارة.

ماعدا مفاجأة في الدقائق الأخيرة

قرر رئيس الاتحاد الجزائري السابق، محمد روراوة، والمناجير العام للمنتخب الوطني، جهيد زفزاف، الترشح رسميا لرئاسة الفاف في الجمعية العامة الانتخابية المقرر يوم 7 جويلية القادم.

روراوة الذي قرر الترشح رسميا إلى رئاسة الفاف، كلف نائبه الأول وليد سعدي تحضير ملفات المترشحين لتقديمهم يوم 26 جوان الجاري إلى لجنة الترشيحات التي يترأسها على مالك.

وبحسب مقربين من روراوة، فإن قائمته تضم العديد من أعضاء الجمعية العامة التي أبدت نيتها في العمل معه في العهدة القادمة، مصادرنا أكدت أن قائمة الأعضاء حضّرها الذراع الأيمن لروراوة وليد سعدي منذ أشهر، بالتشاور مع روراوة، حيث ضمت بعض رؤساء الرابطات الجهوية، والولائية، وتضم حتى رئيسين من القسم الأول، ولاعب دولي سابق لعب في ناد فرنسي كبير، وآخر من الجنوب، وهذا حفاظا على التوازن الجهوي.

وفي نفس السياق، قال مصدر “الشروق” إن عضو المكتب الفديرالي السابق عمار بهلول قد اختار قطب روراوة دون الانضمام إلى مكتبه، حيث وعده بمساعدته للوصول إلى الرئاسة، وهو الذي يملك علاقات مع رؤساء الرابطات الولائية والجهوية، الذين وعدوه بتدعيم روراوة الذين يرونه الشخص المناسب لإخراج الكرة الجزائرية من النفق المظلم الذي دخلته منذ أشهر.

أحد المتواجدين في مكتب روراوة رفض الكشف عن هويته قال لـ”الشروق”: “تريد الحقيقة، نحن نسير في الطريق الصحيح، وسنعمل مع شخصية كبيرة، هو الذي بإمكانه إخراج الكرة الجزائرية من المشاكل التي تتخبط فيها، لقد وعدنا بالعمل سويا، لقد انتهى من تشكيل المكتب لكني لن أبوح بالأسماء، لكن هناك مفاجأة من العيار الثقيل”.

من جهة أخرى، يكون المرشح جهيد زفزاف قد انتهى من تشكيل مكتبه، بالتشاور مع مقربيه، حيث قالت مصادر “الشروق” إن زفراف بدأ يحضر للترشح منذ أشهر لخلافة شرف الدين عمارة، حيث كان على اتصال بمقربيه من أجل تشكيل مكتبه الذي حافظ فيه على التوازن الجهوي، حيث ضم شخصيات من الشرق الجزائري على غرار رئيس رابطة قسنطينة، ومن الغرب عبد الحفيظ تاسفاوت، ومن الجنوب شخصية مؤثرة (رئيس رابطة ولائية) من أجل الظفر بعدد الأصوات التي تمكنه من خلافة شرف الدين عمارة، ومن المنتظر أن يقدم ملفه في أخر يوم للترشيحات مثله مثل محمد روراوة.

زفزاف الذي شعل منصب المناجير العام للفريق الوطني حضر حسب مقربيه برنامجا استعجاليا لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الرؤساء السابقين، وخاصة في ما يخص المنتخب الوطني أكابر وكل المنتخبات الوطنية، وإعادة النظر في بعض الأمور الأخرى تتعلق بمستقبل الكرة الجزائرية.

زفزاف وبحسب مصادر “الشروق” قرر الترشح إلى رئاسة الفاف وهو يعلم أن المنافسة ستكون قوية وكبيرة مع محمد روراوة، وهو واثق من إقناع أعضاء الجمعية على الانتخاب عليه، علما أن زفزاف هو الأخر سيودع ملفه في أخر يوم للترشيحات، بعد أن تأكد من أن كل الملفات كاملة.

أحد أعضاء مكتب زفزاف قال لـ”الشروق”: “لقد اتصل بي جهيد منذ مدة وأعطيته “كلمة” وسأبقى معه إلى آخر دقيقة، لقد أقنعني بمشروعه، وستتأكدون ذلك بعد انتخابه”.

وكانت لجنة الترشيحات التي يترأسها علي مالك قد اجتمعت مؤخرا لضبط الأمور، حيث أكدت أن تقديم الملفات سيكون يوم 26 جوان الجاري، وإصدار النتائج النهائية قد حدد ب يوم 27 جوان، فيما حدد يومي 28 و29 جوان للمرشحين من أجل الطعن في النتائج، التي سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 30 جوان، وستجرى رسميا الجمعية العامة يوم 7 جويلية القادم دون الإعلان عن مكان إجرائها.

وكان الأمين العام للفاف منير دبيشي قد كشف عن الشروط الأساسية للترشّح لرئاسة الفاف مؤكدا أنه يجب على المترشح أن يختار 17 عضوا من الجمعية العامة، 12 عضوا يشكلون المكتب و5 احتياطيين”، مضيفا: “يجب أن العضو المختار يطبق عليه قانون ازدواجية المناصب أي عليه الاستقالة من منصبه والانضمام الرسمي إلى المكتب المنتخب”.