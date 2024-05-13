روسيات يرغبن في الزواج من صينيين.. ما قصة الفيديوهات المتداولة؟
تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديوهات لروسيات يعربن من خلالها عن رغبتهن في الزواج من رجال صينيين.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “ذا إيكونومست” فقد تصاعدت، في الآونة الأخيرة، عمليات إنتاج ونشر تلك المقاطع التي تُظهر فتيات روسيات يتحدثن بإعجاب عن التكنولوجيا والمجتمع الصيني.
Short videos have been popping up online which play to Chinese nationalists’ feelings of superiority and continue a tradition of using foreigners to aggrandise the country https://t.co/sGBWTFEZVR 👇
— The Economist (@TheEconomist) May 13, 2024
وتوجه الفتيات في تلك الفيديوهات انتقادات حادة للرجال الروس بأنهم كسالى وسكارى مع إظهار رغبتهن في الارتباط برجال صينيين، ما اعتبره الكثيرون تلاعبا بمشاعر الأخيرين، خاصة والحسناوات الروسيات يرددن أنهن سيكنّ سعيدات بخدمتهم وإنجاب الأطفال منهم.
وقالت المجلة البريطانية إن تلك الفيديوهات التي تتحدث فيها الروسيات بلغة الماندرين الصينية، جرى إنتاجها بأدوات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وباستخدام عينات قصيرة من لقطات فيديو حقيقية، إذ يستطيع المنتجون تحويل أي امرأة إلى سيدة تغري شبابا من الصين.
وعن ضحايا التزييف، تقول المجلة إن أولغا لويك، وهي امرأة أوكرانية تدرس في الولايات المتحدة، صُدمت عندما شاهدت صورتها وهي تتحدث الصينية مع وضع صورة الكرملين في خلفية الصورة، وأعربت عن شعورها بالاشمئزاز وانتهاك الحرية الشخصية.
《经济学人》：中国社交媒体利用AI，伪造俄国年轻妇女讲中文，夸奖中国男人，说喜欢嫁给他们。一位被盗用头像的俄国女孩子说：“这真恶心”。
Why young Russian women appear so eager to marry Chinese men https://t.co/ThBR5wzs1X
— 徒步的騎手 (@CaminoTexas) May 11, 2024
وحصدت مقاطع الفيديو المزيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الآلاف من المشاهدات. إذ يجري استخدام بعضها لترويج المنتجات، أو لتمجيد الصين.
You shouldn’t need AI to tell you this is deepfake 🙂
Why young Russian women appear so eager to marry Chinese men
They speak fluent Mandarin and love China. Shame they are fakehttps://t.co/dSNCrez0oU
— Charles Mok 莫乃光 (@charlesmok) May 13, 2024
وأوضحت “ذا إكونوميست” أن تلك المقاطع أُخضعت خلال الشهر الماضي للتدقيق الرسمي، بواسطة هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، التي أعلنت عن لوائح تتطلب وضع علامات واضحة على المنتجات المزيفة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أنه أصبح من الصعب العثور على مقاطع الفيديو التي تمجّد الصين، وتطلب عبرها فتيات روسيات الزواج من صينيين، خلال الأسابيع الأخيرة. لكنها رجحت ظهور تلك المقاطع مجددا لأن “اعتداد القوميين عميق بمكانة الصين، باعتبارها الأخ الأكبر لروسيا”.