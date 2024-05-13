روسيات يرغبن في الزواج من صينيين.. ما قصة الفيديوهات المتداولة؟

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديوهات لروسيات يعربن من خلالها عن رغبتهن في الزواج من رجال صينيين.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “ذا إيكونومست” فقد تصاعدت، في الآونة الأخيرة، عمليات إنتاج ونشر تلك المقاطع التي تُظهر فتيات روسيات يتحدثن بإعجاب عن التكنولوجيا والمجتمع الصيني.

وتوجه الفتيات في تلك الفيديوهات انتقادات حادة للرجال الروس بأنهم كسالى وسكارى مع إظهار رغبتهن في الارتباط برجال صينيين، ما اعتبره الكثيرون تلاعبا بمشاعر الأخيرين، خاصة والحسناوات الروسيات يرددن أنهن سيكنّ سعيدات بخدمتهم وإنجاب الأطفال منهم.

وقالت المجلة البريطانية إن تلك الفيديوهات التي تتحدث فيها الروسيات بلغة الماندرين الصينية، جرى إنتاجها بأدوات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، وباستخدام عينات قصيرة من لقطات فيديو حقيقية، إذ يستطيع المنتجون تحويل أي امرأة إلى سيدة تغري شبابا من الصين.

وعن ضحايا التزييف، تقول المجلة إن أولغا لويك، وهي امرأة أوكرانية تدرس في الولايات المتحدة، صُدمت عندما شاهدت صورتها وهي تتحدث الصينية مع وضع صورة الكرملين في خلفية الصورة، وأعربت عن شعورها بالاشمئزاز وانتهاك الحرية الشخصية.

وحصدت مقاطع الفيديو المزيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الآلاف من المشاهدات. إذ يجري استخدام بعضها لترويج المنتجات، أو لتمجيد الصين.

وأوضحت “ذا إكونوميست” أن تلك المقاطع أُخضعت خلال الشهر الماضي للتدقيق الرسمي، بواسطة هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، التي أعلنت عن لوائح تتطلب وضع علامات واضحة على المنتجات المزيفة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه أصبح من الصعب العثور على مقاطع الفيديو التي تمجّد الصين، وتطلب عبرها فتيات روسيات الزواج من صينيين، خلال الأسابيع الأخيرة. لكنها رجحت ظهور تلك المقاطع مجددا لأن “اعتداد القوميين عميق بمكانة الصين، باعتبارها الأخ الأكبر لروسيا”.