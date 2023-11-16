روسيا: العلاقات مع الولايات المتحدة معرضة للانهيار في أي لحظة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن العلاقات الروسية الأمريكية معرضة “للانهيار في أي لحظة”، لكن روسيا ليست من اختار هذا الأمر.

وجاء ذلك في بيان للخارجية الروسية: “يعود الخطأ في التحول الجذري الذي تشهده العلاقات الروسية الأمريكية الآن إلى واشنطن، وتسبب هذا الأمر إلى تضاءل العلاقات بين البلدين”.

“وهي معرضة لخطر الانهيار في أي لحظة، وهذا الأمر ليس من اختيار روسيا، لكن الخطوات غير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت بعجلة التصعيد”، يضيف البيان.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، حسب وكالة سبوتنيك للأنباء، “إن روسيا والولايات المتحدة عقدتا جولة من المشاورات وجها لوجه حول “المهيج” في العلاقات الثنائية، لكن هناك تقدما ضئيلا في حل المشكلات”.

وأوضح المتحدث ذاته: “هم أنفسهم منعوا فرص المناقشة المتعمقة، بما في ذلك القضايا الإقليمية الموضعية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، وما إلى ذلك”.