روسيا تؤيد رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة “البريكس”

الرئيس تبون يتلقّى دعوة رسمية لزيارة موسكو

أكدت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو، هذا الخميس، تأييد بلادها لرغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة “البريكس”، مشددة على أن فدرالية روسيا تعتبر الجزائر “شريكا موثوقا ومهما جدا على مستوى القارة الإفريقية”.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية، الخميس، بمقر الرئاسة، قالت ماتفيينكو: “بالنسبة لروسيا فإن الجزائر شريك موثوق ومهم جدا على مستوى القارة الإفريقية وبيننا تعاون واسع في مجال التجارة والاقتصاد”.

وأضافت أن الجزائر “ترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس ونحن في روسيا نؤيد هذا الأمر”.

وكشفت المسؤولة الروسية أنها نقلت إلى رئيس الجمهورية خلال لقائها معه، رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تحمل دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى دعوته للمشاركة في القمة الروسية-الإفريقية الثانية”.

وتابعت قائلة: “تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية والتباحث معه حول العلاقات الثنائية الجزائرية-الروسية وبحثنا عددا من القضايا الدولية والإقليمية”، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية “لديه رؤية خاصة بما يحدث في العالم”.

وأوضحت أنها عبرت لرئيس الجمهورية عن شكرها وتقدريها لموقف الجزائر “المتزن والمستقل” بشأن الأحداث الإقليمية والدولية، ونوهت بتمسك الجزائر بحسن العلاقات مع روسيا الاتحادية، مضيفة أن رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تعتبر روسيا “صديقا كبيرا”.

ودعت ذات المسؤولة إلى “الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين”، مبرزة وجود “فرص جيدة لتوسيع التعاون في مجالات مختلفة، على غرار الطاقة والنقل والفلاحة والمنشآت القاعدية والتعليم والثقافة والصناعة الصيدلانية بما يعود بالنفع على البلدين”.

“لقائي مع رئيس الجمهورية، خلّف لدي انطباعا بأن هناك مسؤولين سياسيين كبارا في العالم، بفضلهم يمكن بناء عالم أكثر ديمقراطية وعدالة”، وشددت ماتفيينكو على أن التعاون بين الجزائر وروسيا ليس موجها ضد أي دولة أخرى، بل هو تعاون لتطوير مصالحنا وعلاقاتنا.

وأضافت بالقول: “نثمن عاليا ونتقاسم مع الجزائر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها”، مؤكدة أن بلادها ترافع من أجل “عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة وديمقراطية” وأن “تطابق مواقف البلدين بهذا الخصوص يشكل أساسا قويا للتعاون في المحافل الدولية، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة”.

ولفتت من جهة أخرى إلى أن العلاقات بين البلدين لها “دور كبير بالنسبة لاستقرار وتوازن سوق الطاقة العالمي”، منوهة بـ “كثافة التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز”.

وخلصت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية إلى القول بأن لقاءها مع رئيس الجمهورية، خلف لديها “انطباعا بأن هناك مسؤولين سياسيين كبارا في العالم، بفضلهم يمكن بناء عالم أكثر ديمقراطية وعدالة”.