روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع في فلسطين المحتلة

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الإثنين، إن موسكو تؤيد عقد مؤتمر لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في غزة.

وجاء في بيان للوزارة الروسية:”على خلفية التصعيد غير المسبوق، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. بما في ذلك عقد مؤتمر دولي”.

“وتؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل الشرق الأوسط”، يضيف البيان.

واعتبرت الخارجية الروسية “أن التاريخ أثبت فشل محاولات احتكار مهمة الوساطة في حل النزاعات”. مشيرة إلى أن “المهمة الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية”.

ودعت الصين في 1 نوفمبر الجاري، إلى عقد مؤتمر دولي حول الوضع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن “الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بأغلبية ساحقة، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأضاف يقول إن “الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي ذي مصداقية، وواسع النطاق، وفعال، بشكل عاجل. من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين”.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة “يتدهور مع مرور كل يوم، كما أن عدد الضحايا المدنيين يتزايد”. متابعا بالقول:”لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة”.