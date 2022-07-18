روسيا تتجّه نحو تعميم الصيرفة الإسلامية في عضون عامين

تبحث روسيا إمكانية إطلاق العمل بالصيرفة الإسلامية في بعض الجمهوريات الروسية ذات الأغلبية المسلمة، قبل تعميمها بجميع أنحاء البلاد في غضون عامين.

وأعلن رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية أناتولي أكساكوف يوم الجمعة، عن مشروع تجريبي لإدخال الصيرفة الإسلامية في داغستان، والشيشان، وتتارستان، وبشكيريا.

وقال أكساسكوف:”تلقينا العديد من الطلبات من ناشطين من بشكيريا وتتارستان، وكذلك من الشيشان وجمهوريات شمال القوقاز الأخرى”.

وأضاف في تصريح سابق:”إذا نجحت التجربة بعد عامين من اختبارها، يمكن أن يتمّ إطلاق المشروع في جميع أنحاء روسيا”، مبديا تطلّعه إلى أن تجذب هذه الخطوة “رواد الأعمال من الشرق الأوسط للاستثمار في الاقتصاد الروسي”.