روسيا تتحرك ضد قرار “الفيفا” و”يويفا”

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أنه سيتقدم بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ضد قرار “فيفا” و”يويفا” القاضي بحرمان الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في مسابقاتها.

وقال الإتحاد الروسي لكرة القدم في بيانه: “سنطالب بتمكين جميع المنتخبات الوطنية الروسية للرجال والسيدات من المشاركة في مختلف البطولات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، وكذلك سنطالب بتعويضات”.

وأضاف الاتحاد الروسي، أنه سيطالب محكمة التحكيم الرياضية “بإجراء سريع” بشأن هذا الملف، قبل ثلاثة أسابيع من مواجهة روسيا وبولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.

وشدّد الاتحاد الروسي في بيانه على أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد الأوروبي للعبة، قد قررا استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.