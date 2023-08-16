روسيا تتهم أمريكا بالتحضير لإطلاق جائحة جديدة

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بالتحضير لإطلاق جائحة جديدة، حسب ما نقلته وسائل إعلامية روسية.

فنقلت “سبوتنيك” اليوم الأربعاء 16 أوت، أن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، قال أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد. وذلك عبر البحث عن طفرات فيروسية.

إيغور كيريلوف قال حسب ما نشرته “سبوتنيك” أن الولايات المتحدة يمكنها القيام بمجموعة كاملة من الأعمال العسكرية التطبيقية مع مسببات الأمراض الخطيرة. وهي ما يشكل أسلحة بيولوجية حسب ذات المتحدث.

كيريلوف عاد إلى جائحة كوفيد في 2019، فقال “من بين أولويات هذه الإدارة، إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها هي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا، فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الإنتاج الحيوي. وهكذا، بدأت الولايات المتحدة، كما في عام 2019، في الاستعداد لوباء جديد من خلال الحث عن طفرات الفيروسات”.

كما أشار أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعرف تفشيا للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية و حمى الخنازير الأفريقية.

إيغور كيريلوف أضاف “في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا“.