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روسيا تتّجه لإعفاء 4 دول عربية من التأشيرة السياحية

الشروق أونلاين
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روسيا تتّجه لإعفاء 4 دول عربية من التأشيرة السياحية
أرشيف
روسيا

تتّجه روسيا لإعفاء مواطني 5 دول، أربع منها عربية، من شرط التأشيرة السياحية لدخول أراضيها. حسب ما كشف عنه وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف.

وقال ريشيتنيكوف في منتدى اقتصادي دولي إن بلاده تفكّر في الإلغاء الكامل للتأشيرة السياحية، لفائدة القادمين من الكويت وعُمان والبحرين والسعودية وماليزيا.

وجاء في حديث الوزير الروسي:”نحن ندرس موضوع الانتقال إلى نظام السفر بدون تأشيرة. ومن بين الدول التي نتواصل معها حول الأمر، دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا”.

قبل أن يضيف:”لقد عرضنا الإلغاء الكامل لتأشيرات الدخول إلى الكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا”.

متابعا:”هذه الدول تعرف نموا متزايدا للسياح من الدرجة الممتازة على وجه الخصوص، ولهذا السبب نحن مهتمون بها”.

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