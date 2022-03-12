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روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية.. بسبب العقوبات الغربية

محمد عبد المؤمن
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روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية.. بسبب العقوبات الغربية

حذّر رئيس وكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين السبت، من أنّ العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قد تسبّب سقوط محطة الفضاء الدولية.

وحسب ما نشره في حسابه على تلغرام. قال روغوزين إنّ العقوبات ستؤدي إلى حدوث اضطراب في تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزوّد محطة الفضاء الدولية”.

وأوضح المتحدث أنّ تأثّر الجزء الروسي من المحطة، قد يتسبب في نزول محطة الفضاء الدولية التي يبلغ وزنها 500 طنّا في البحر. أو في مكان ما من اليابسة.

وأرفق رئيس وكالة الفضاء الروسية، منشوره بخريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة. وقال إنه سيكون بعيدا عن معظم الأراضي الروسية.

روغوزين نفسه، كان قد هدّد صيف العام الماضي، بانسحاب روسيا من محطة الفضاء الدولية مع حلول العام 2025. في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها عن موسكو في مجال التعاون الفضائي.

وقال روغوزين في كلمة أمام أعضاء البرلمان الروسي يوم 6 جوان 2021: “تواجه روسيا صعوبة في إطلاق بعض أقمارها الصناعية بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون استيراد روسيا مجموعات معيّنة من الرقائق الدقيقة اللازمة لبرنامجها الفضائي”.

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