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العالم

روسيا تدعو إلى استئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

الشروق أونلاين
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روسيا تدعو إلى استئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
ح.م
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، أن روسيا تدعو إلى استئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.  

وقال لافروف خلال مؤتمر “الأمن الأوراسي: “الواقع والآفاق في عالم متغير” في العاصمة البيلاروسية مينسك، أن روسيا تدعوا إلى “استئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الفلسطينيون قبل 75 عاما”.

كما أكد وير الخارجية لافروف أن بلاده “تعلن إدانتها للأعمال الإرهابية وأي أعمال أخرى تنتهك القانون الإنساني الدولي وتضر بالمدنيين وتدعو إلى الوقف الفوري للقتال”.

من جهته، كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن “رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سيقوم قريباً بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية وهو يعتزم إجراء محادثة بناءة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

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