-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الأحوال الجوية: رياح وزوابع رملية عبر 9 ولايات جنوبية
رياضة

روسيا ترد على قرارات “الفيفا” و”اليويفا”

سليم.ع
  • 149
  • 0
روسيا ترد على قرارات “الفيفا” و”اليويفا”

وصف الإتحاد الروسي لكرة القدم ، قرارات الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها، بالقرارات التمييزية..

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان له، إن القرارات “ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بالرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والمشجعين الروس” .

وأضاف بيان الإتحاد الروسي لكرة القدم: “تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة”.

وأكد الاتحاد الروسي أنه يحتفظ بكامل حقوقه في الطعن ضد قرار “الفيفا” و”اليويفا” وفقا لقانون الرياضة الدولي.

ووفقا للقرارات الأخيرة للفيفا و”يويفا” تم استبعاد المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال “قطر 2022” ضد بولندا، بالإضافة إلى استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في جويلية المقبل.

كما تم استبعاد نادي سبارتاك موسكو، من الدوري الأوروبي، وهو الذي أوقعته قرعة ثمن النهائي، في مواجهة لايبزيغ الألماني .

مقالات ذات صلة
الملياردير الروسي أبراموفيتش يتنازل عن رعاية نادي تشيلسي

الملياردير الروسي أبراموفيتش يتنازل عن رعاية نادي تشيلسي

لا مكان للمتخلفين عن “الفاصلة” في مونديال قطر

لا مكان للمتخلفين عن “الفاصلة” في مونديال قطر

بلماضي: “ديلور ليس “زورو” ولن يعود إلى المنتخب الوطني ما دمت على رأسه”

بلماضي: “ديلور ليس “زورو” ولن يعود إلى المنتخب الوطني ما دمت على رأسه”

الملاكمتان إيمان خليف ورميساء بوعلام في نهائي دورة بلغاريا

الملاكمتان إيمان خليف ورميساء بوعلام في نهائي دورة بلغاريا

هل يدفع سعيد بن رحمة ثمن ثورانه على مدربه في واست هام

هل يدفع سعيد بن رحمة ثمن ثورانه على مدربه في واست هام

رسميا.. “الفيفا” ترضخ للأوروبيين وتحرم روسيا من المونديال

رسميا.. “الفيفا” ترضخ للأوروبيين وتحرم روسيا من المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد