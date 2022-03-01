روسيا ترد على قرارات “الفيفا” و”اليويفا”

وصف الإتحاد الروسي لكرة القدم ، قرارات الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم، باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها، بالقرارات التمييزية..

وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان له، إن القرارات “ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بالرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والمشجعين الروس” .

وأضاف بيان الإتحاد الروسي لكرة القدم: “تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة”.

وأكد الاتحاد الروسي أنه يحتفظ بكامل حقوقه في الطعن ضد قرار “الفيفا” و”اليويفا” وفقا لقانون الرياضة الدولي.

ووفقا للقرارات الأخيرة للفيفا و”يويفا” تم استبعاد المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال “قطر 2022” ضد بولندا، بالإضافة إلى استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في جويلية المقبل.

كما تم استبعاد نادي سبارتاك موسكو، من الدوري الأوروبي، وهو الذي أوقعته قرعة ثمن النهائي، في مواجهة لايبزيغ الألماني .