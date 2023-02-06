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روسيا ترسل رجال إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى سوريا بعد الزلزال

الشروق أونلاين
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روسيا ترسل رجال إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى سوريا بعد الزلزال
ح.م
زلزال مدمّر يضرب سوريا وتركيا

أعلنت روسيا يوم الإثنين أنها سترسل فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى سوريا، بعد الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة المئات في البلاد.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية، فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن رجال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية، سيتوجهون في الساعات القليلة المقبلة إلى سوريا.

وقالت وزارة الصحة السورية، إن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين، أسفر عن مقتل 430 شخصا وإصابة 1284 آخرين في سوريا.

رئيس الإمارات يبدي استعداد بلاده لمساعدة الشعب السوري بعد الزلزال

من جهة أخرى، أعرب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان عن “وقوف وتضامن بلاده مع سوريا، جرّاء الزلزال المدمر”.

وقدّم بن زايد في اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد، “تعازيه في ضحايا الزلزال”. مؤكداً أنّ الإمارات “على أتمّ الاستعداد لمساعدة الشعب السوري اتجاوز آثار هذه الكارثة”.

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