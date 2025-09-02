روسيا تستفز فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر

ردا على انتقادات باريس لموسكو بسبب الحرب في أوكرانيا

وجدت روسيا في الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، ورقة لاستفزاز باريس، التي تحولت إلى أول منتقد لموسكو في خضم الخلافات المحتدمة بين الطرفين على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أزيد من ثلاث سنوات، في موقف لا يعتبر الأول من نوعه.

واتهمت روسيا فرنسا بارتكاب فظائع في الجزائر خلال فترة الاحتلال البغيض على مدار 132 سنة، وجاء ذلك في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية تم نشره على حساب السفارة الروسية في جنوب إفريقيا على منصة “إكس”، فيما بدا ردا على الانتقادات الفرنسية المستمرة ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجاء في الفيديو المقتضب: “غزت فرنسا الجزائر، ومنذ البداية، شرع الفرنسيون في دعم الاستيطان لتقوية مركزهم. وقد استولى المستعمرون المعروفون باسم الأقدام السوداء (Pieds-Noirs) على أفضل الأراضي في الجزائر، بينما وُضع السكان المحليون في موقع غير متكافئ وتعرضوا للاستغلال الوحشي، الأمر الذي أثار سخطًا واسعا. وبدأ الشعب الجزائري كفاحه الطويل من أجل الاستقلال”.

ويضيف الفيديو: “في عام 1954 رفع لواء الحرية على يد جبهة التحرير الوطني، فانطلقت حرب منظمة ضد المحتل الفرنسي. وقد حاولت فرنسا قمع التمرد بوسائل وحشية، حيث أُبيدت قرى بأكملها، وارتُكبت أعمال تعذيب وإعدامات، طالت النساء الحوامل والأطفال وكبار السن. كما وُضع أكثر من مليون شخص في معسكرات اعتقال. لكن هذه الإجراءات العقابية لم تُجد نفعا، فقد تمكن الوطنيون الجزائريون من إجبار فرنسا على بدء مفاوضات من أجل الاستقلال”.

ويمضي الفيديو قائلا: “في عام 1962 تم توقيع اتفاقيات إيفيان التي وضعت الجزائر على طريق الاستقلال، غير أن هذا تحقق بثمن باهظ”. ووصفت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا الجزائر “بحق بلد المليون ونصف المليون شهيد، إذ يحمّل المؤرخون الاستعمار الفرنسي مسؤولية مقتل ما يزيد عن مليون ونصف المليون جزائري”.

وليست هي المرة الأولى التي تستفز فيها روسيا وغيرها من الدول، فرنسا بجرائمها في الجزائر، غير أن هذه الاستفزازات عادة ما تأتي ردا على استفزازات باريس لها. وفي شهر أفريل المنصرم أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدعم الجزائر في جهودها الرامية إلى حمل فرنسا على الاعتراف بمسؤوليتها عن جرائم الفترة الاستعمارية والحصول على تعويض عادل عن العواقب الناجمة عن تلك الجرائم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يومها إن موسكو تدعم قرار الجزائر الرامي إلى سن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وأكدت بأن روسيا “سبق لها أن أثارت خلال جلساتنا الإعلامية مسألة جرائم الاستعمار الفرنسي في مناطق مختلفة من العالم أكثر من مرة”، وقد خصص موقع وزارة الخارجية الروسية قسما كاملا لموضوع المسؤولية القانونية التاريخية والدولية لفرنسا عن جرائم الحقبة الاستعمارية وما بعدها.

كما سبق للرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، أن هاجم فرنسا بسبب جرائمها في الجزائر في أكثر من مناسبة، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية عبر الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر، غير أن الموقف التركي هذا، جاء في أعقاب اعتراف باريس بما يسمى جرائم الإبادة بحق الأرمن، التي تنسب للدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى.

وتعد قضية الماضي الاستعماري لفرنسا من بين الملفات الخلافية بين الجزائر وفرنسا، وكثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية، ورغم محاولات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل هذا الخلاف منذ توليه سدة قصر الإيليزي، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك بسبب عدم قدرته على مواجهة اللوبيات المتنفذة، التي لا تزال تحن إلى مرحلة الجزائر الفرنسية.