-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

روسيا تضيف “فيسبوك” و”أنستغرام” إلى قائمة الشركات الإرهابية

الشروق أونلاين
  • 148
  • 0
روسيا تضيف “فيسبوك” و”أنستغرام” إلى قائمة الشركات الإرهابية
ح.م

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في روسيا يوم الثلاثاء، أنها قد أضافت شركة منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة ميتا إلى قائمتها للشركات الإرهابية والمتطرفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، تقوم السلطات في روسيا عادة في تلك الحالة بتجميد أصول وأموال الشركات التي تدرجها هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في قائمة الشركات الإرهابية، لأن بنوك روسيا ستكون ملزمة بالتوقف عن خدمة تلك الشركات.

ويذكر أن روسيا كانت قد فرضت حظرا داخل الأراضي الروسية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لشركة ميتا في مارس الماضي بعد بدء الحرب، وأعقب ذلك حظرا آخر على منصة “انستاغرام” التابعة للشركة أيضا.

وبعد إعلان روسيا عن الأمر، تراجعت أسهم شركة ميتا المدرجة في مؤشر ناسداك التكنولوجي الأمريكي بنحو 1.50% خلال تعاملات ما قبل السوق، ليسجل 131.78 دولارا للسهم.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. ردّ طريف من والي وهران على منتج زلّيج المنتخب الوطني!

بالفيديو.. ردّ طريف من والي وهران على منتج زلّيج المنتخب الوطني!

بالفيديو.. هذه آخر محاضرة دعوية للشيخ الراحل أبو عبد السلام

بالفيديو.. هذه آخر محاضرة دعوية للشيخ الراحل أبو عبد السلام

نقص حاد في الأيدي العاملة ببريطانيا.. وهذه أبرز المهن المطلوبة؟

نقص حاد في الأيدي العاملة ببريطانيا.. وهذه أبرز المهن المطلوبة؟

وفاة قارئ مصري تنمّر عليه المصلون وأخرجوه من المسجد

وفاة قارئ مصري تنمّر عليه المصلون وأخرجوه من المسجد

طاجين الزيتون الجزائري بين أفضل 50 طبق دجاج عالمي

طاجين الزيتون الجزائري بين أفضل 50 طبق دجاج عالمي

العاصمة الأكثر “فرانكفونية” في العالم ليست باريس.. وهذا ترتيب الجزائر

العاصمة الأكثر “فرانكفونية” في العالم ليست باريس.. وهذا ترتيب الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد