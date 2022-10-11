روسيا تضيف “فيسبوك” و”أنستغرام” إلى قائمة الشركات الإرهابية

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في روسيا يوم الثلاثاء، أنها قد أضافت شركة منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية الشهيرة ميتا إلى قائمتها للشركات الإرهابية والمتطرفة.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، تقوم السلطات في روسيا عادة في تلك الحالة بتجميد أصول وأموال الشركات التي تدرجها هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في قائمة الشركات الإرهابية، لأن بنوك روسيا ستكون ملزمة بالتوقف عن خدمة تلك الشركات.

ويذكر أن روسيا كانت قد فرضت حظرا داخل الأراضي الروسية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لشركة ميتا في مارس الماضي بعد بدء الحرب، وأعقب ذلك حظرا آخر على منصة “انستاغرام” التابعة للشركة أيضا.

وبعد إعلان روسيا عن الأمر، تراجعت أسهم شركة ميتا المدرجة في مؤشر ناسداك التكنولوجي الأمريكي بنحو 1.50% خلال تعاملات ما قبل السوق، ليسجل 131.78 دولارا للسهم.