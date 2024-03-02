روسيا تطالب باستقرار الأسعار وتؤكد مكانة الجزائر في السوق العالمي

طالبت روسيا الفدرالية، عبر ممثلها وزير الطاقة، نيكولاي شولجينوف، المشارك في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بضرور استقرار الأسعار.

وفي كلمته أمام الوفود المشاركة في هذا المنتدى، قال نيكولا شولجينوف “يجب ان تبقى الاسعار مستقرة لخدمة الطاقة العالمية بلا قيود، ونعتقد ان ذلك يعتبر حماية وثيقة للمصالح المشتركة”.

وطالب الوزير الروسي، بـ”اتباع استراتيجية تفضي إلى حيادية سوق الغاز العالمي عن المجالات الأخرى”، على غرار النفط الذي يعدج المحدد الرئيس لأسعار الغاز في الأسواق العالمية.

مفيدا بأن “التوقعات التي كانت بعد كورونا قد اخلت بالنظام العالمي وسوق الغاز”، حيث عرف سعر الغاز اضطرابا، انعكس سلبا على الدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة الحساسة.

ونفى نيكولاي شولجينوف، أن تكون العقوبات الغربية على روسيا، قد أدت إلى نتائج سلبية في مجال الامدادات، حيث قال “رغم العقوبات التي تفرض على روسيا منذ عامين، الا انها تعمل جاهدة للابقاء على امدادات الغاز وتتعاون مع الدول الاعضاء لاستقرار السوق العالمي”.

ونوّه الوزير الروسي، بالمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في سوق الغاز العاللمي، ودورها الكبير في امداد الأسواق العالمية، خاصة اوربا بهذه المادة الاستراتيجية حيث قال “تعتبر الجزائر عضوا فاعلا في السوق العالمي للغاز”.