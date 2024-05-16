روسيا تطرد الملحق العسكري في السفارة البريطانية بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الملحق العسكري في سفارة بريطانيا بموسكو “شخصا غير مرغوب فيه” ممهلة إياه “أسبوعا” لمغادرة التراب الروسي.

حسب بيان وزارة الخارجية الروسية، تم اليوم، الخميس 16 ماي، “استدعاء ممثل السفارة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم احتجاج شديد إليه فيما يتعلق بالقرار غير الودي الذي لا أساس له والذي اتخذته سلطات هذا البلد في 8 ماي بشأن الملحق العسكري لموسكو في السفارة الروسية في لندن.”

حيث قامت السلطات البريطانية بطرد الملحق العسكري الروسي، وهي الخطوة التي اعتبرتها موسكو في بيان خارجيتها “بمثابة عمل ذو دوافع سياسية بطابع معادٍ واضح لروسيا، مما يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الثنائية.”

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني “أنه رداً على هذا القرار، أُعلن أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، أ.ت.كوغهيل، “شخص غير مرغوب فيه”. ويجب عليه مغادرة أراضي الاتحاد الروسي في غضون أسبوع.”

الخارجية الروسية أكدت في بيانها أن الرد الروسي على إجراءات لندن “لن تنتهي بهذا الإجراء”، معلنة أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى لاحقا.