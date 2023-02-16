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روسيا تطرد 4 موظفين في سفارة أوروبية

الشروق أونلاين
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روسيا تطرد 4 موظفين في سفارة أوروبية
أرشيف
روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، عن طرد 4 موظفين في السفارة النمساوية بموسكو، ردّا على إجراء مماثل بادرت به فيينا.

وذكرت الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير النمساوي في البلاد فيرنر ألمهوفر، لتقديم “احتجاجها الشديد” على إعلان فيينا أربعة موظفين في البعثات الخارجية الروسية في النمسا “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت بالفعل أربعة دبلوماسيين روس كأشخاص غير مرغوب بهم، بدعوى ارتكابهم “أعمالًا لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.

ويستمرّ التوتّر في علاقات روسيا مع دول الاتحاد الأوروبي، والدول الغربية ككلّ، منذ نشوب الحرب في أوكرانيا في فيفري 2022.

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