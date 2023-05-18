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بمشاركة "الدول الجديدة" في المجموعة

روسيا تطلب تنظيم بطولة دول بريكس الرياضية عام 2024

محمد عبد المؤمن
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روسيا تطلب تنظيم بطولة دول بريكس الرياضية عام 2024
أرشيف
فلاديمير بوتين

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته يوم الأربعاء، بصياغة مقترحات لتنظيم بطولة دول مجموعة بريكس الرياضية عام 2024.

ووفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، فقد صدر بالفعل مرسوم رئاسي لبوتين بهذا الشأن. وهو يتضمّن تعيين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للإشراف على إعداد المقترحات.

وأقيمت الدورة الأولى لألعاب بريكس الرياضية عام 2017 في الصين. ونظّمت الدورة الأخيرة عام 2022 في الصين أيضا، لكن “عن بعد”، بسبب تفشّي جائحة كورونا.

وتعود فكرة تنظيم ألعاب دول بريكس الرياضية للعام 2024، في حقيقة الأمر، إلى وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين.

حيث اقترح هذا الأخير على بوتين في اجتماع حكومي مطلع الشهر، أن تتزامن قيادة روسيا لبريكس عام 2024، مع تنظيم الدورة الرياضية.

وأشار الوزير الروسي بالمناسبة، إلى إمكانية مشاركة الدول الجديدة التي قد تلتحق بالمجموعة بعد توسيعها، في هذه البطولة.

وترغب 19 دولة، بينها الجزائر، بالانضمام إلى بريكس، التي تضمّ حاليا كلّ من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وسيكون توسيع المجموعة، على طاولة القمة المقبلة لبريكس، التي تحتضنها جنوب إفريقيا شهر  أوت المقبل.

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