روسيا تطلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن حول فلسطين

قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي وذلك لمناقشة القضية الفلسطينية.

قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي وذلك لمناقشة القضية الفلسطينية.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، ديميتري بوليانسكي قال “سنعقد بالتأكيد جلسة جديدةلمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك”.

وأضاف المتحدث “فيما يتعلق بالقرار، لا أعرف مدى السرعة التي سنصل بها إلى المرحلة عندما نحاول في المرة التالية تمرير القرار. ربما يتعين علينا أولا أن نمر عبر الجمعية العامة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة حيث تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193. المنظمة موجودة، وهناك قاعدة: إذا لم يقم مجلس الأمن بمهامه في الحفاظ على السلام والأمن، فإن هذه القضية تذهب إلى الجمعية العامة”.

وللتذكير فقد طالبت كل من موريتانيا والأردن باستئناف أشغال الدّورة العاشرة الطّارئة للجمعية العامّة، وذلك من أجل معالجة الأزمة الناتجة عن اعتداءات قوات الاحتلال على قطاع غزّة.