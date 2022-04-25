روسيا تطلب من الولايات المتحدة وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

وجّهت روسيا مذكرة إلى الولايات المتحدة تطالبها فيها بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. فيما يستمرّ التدخّل العسكري الروسي هناك لأكثر من 60 يوما.

وحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية يوم الإثنين، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إنّ “إرسال أسلحة إلى كييف لا يساهم في إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة”.

وأضاف أنطونوف في مقابلة تلفزيونية، أنّ الولايات المتحدة ورّدت نحو 800 مليون دولار من الأسلحة نحو أوكرانيا.

وتابع يقول: “مايريدونه هو منع روسيا من الوقوف على قدميها، مثلما صرّح أحد أعضاء مجلس الشيوخ”.

كوريا الجنوبية ترفض توجيه أسلحة إلى أوكرانيا

يوم 20 أفريل، قال رئيس الوكالة الحكومية للأسلحة في كوريا الجنوبية كانغ أون-هو، إن إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا جدوى.

وبرّر المسؤول الكوري موقفه بأن القوات الأوكرانية ستحتاج إلى عدّة شهور من التدريب لتتمكّن من استخدام أنظمة أسلحة جديدة.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” المحلية للأنباء. فقد أكّد المسؤول موقف بلاده الرافض لتقديم أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة التدخّل العسكري الروسي في أراضيها.