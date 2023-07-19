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وهذه هي الدول المعنية

روسيا تطلق نظام التأشيرة الإلكترونية بداية من أوت

الشروق أونلاين
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روسيا تطلق نظام التأشيرة الإلكترونية بداية من أوت
أرشيف
روسيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول أراضي روسيا، بداية من الفاتح من أوت المقبل.

وقالت وكالة “تاس” المحلية، إن نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا طلبت من بوتين في اجتماع رسمي، دعم مقترح ببعث نظام التأشيرات الإلكترونية في البلاد بداية من الموعد المذكور.

وكان ردّ بوتين على المقترح:”هذا جيد. شكرًا لك على القيام بكل هذا قبل الموعد المحدد، بالتأكيد سيساعد هذا الأمر الناس”.

واعتمدت روسيا قانونًا ينص على إصدار تأشيرات إلكترونية لمواطني 52 دولة اعتبارًا من عام 2021، قبل أن يؤجل تنفيذه بسبب تفشّي وباء كورونا.

وفي خريف 2022، أصدر بوتين تعليمات للحكومة بالتفكير في إعادة إطلاق البرنامج لسكان البلدان غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.

وتشمل قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، التي لن يستفيد رعاياها من النظام، 48 دولة هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، أوكرانيا، وجميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

كما تشمل القائمة:أستراليا، إيسلندا، كندا ، اليابان، سويسرا، لينشتنشتاين، إمارة موناكو، نيوزيلندا، النرويج، كوريا الجنوبية، سان مارينو، سنغافورة، تايوان، الجبل الأسود، ميكرونيزيا، أندورا، مقدونيا الشمالية، وألبانيا.

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