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روسيا تعترض مقاتلتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

الأناضول
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روسيا تعترض مقاتلتين أمريكيتين فوق البحر الأسود
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قالت روسيا أنها اعترضت مسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، اليوم الإثنين 28 أوت. صورة من الأرشيف.

أعلنت روسيا اعتراض مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو، لمسيرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود، وهذا اليوم الإثنين 28 أوت.

وحسب وكالة الأناضول فقد قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “في 28 أوت تم رصد تحليق طائرتين أمريكيتين مسيّرتين طراز إم كيو-9 ريبير وآر كيو-4 غلوبال هوك، باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود”.

البيان أضاف “من أجل منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي لسلوك طائرات الاستطلاع الإلكترونية دون طيار، حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي”.

وزارة الدفاع الروسية قالت “نتيجةً لإجراءات قوات الدفاع الجوي، قامت الطائرتان الأمريكيتان المسيرتان بتغيير وجهة الطيران وغادرتا مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم“.

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