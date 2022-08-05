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روسيا تعتقل مدير برنامج صواريخ متطورة بتهمة الخيانة

الشروق أونلاين
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روسيا تعتقل مدير برنامج صواريخ متطورة بتهمة الخيانة

اعتقلت السلطات الروسية مدير برنامج صواريخ متطورة بتهمة الخيانة، وتم احتجازه للمحاكمة في ليفورتوفو بموسكو.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية، عن اعتقال مدير معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية (ITAM) التابع لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية (SB RAS)، الذي يدعم برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسي الكسندر شيبليوك بتهمة الخيانة، ونُقل إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في ليفورتوفو بموسكو.

ونقلت عن المدير العلمي للمعهد، إلى أنه تم تفتيش المؤسسة، مشيرًا إلى وجود أنشطة عملياتية في المعهد. وهي مرتبطة بألكسندر نيكولايفيتش شيبليوك، الذي تم اعتقاله”.

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