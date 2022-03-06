روسيا تعتقل نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني بتهمة حيازة المخدرات

اعتقلت دائرة الجمارك الفدرالية الروسية، نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، في مطار العاصمة “شيريميتيفو” بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وجاء في بيان نشرته دائرة الجمارك الفدرالية الروسية أن عملية تفتيش لحقيبة يد الرياضية الأمريكية، أكدت حيازتها زيت القنب المخدر.

ورغم أن البيان لم يحدد هوية المرأة الموقوفة، ولكن وسائل إعلام روسية قالت إنها، نجمة كرة السلة الأمريكية غرينر بريتني حاملة ذهبيتين أولمبيتين مع المنتخب الأمريكي في العامين 2016 و2020، كما توجت بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم 2014، 2018 .

وتواجه النجمة الأمريكية التي تلعب لنادي إيكاترين بورغ الروسي لكرة السلة منذ العام 2015 عقوبة محتملة بالسجن بين 5 و10 سنوات، بحسب ما أضافت مصلحة الجمارك.