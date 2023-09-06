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اقتصاد

روسيا تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط حتى نهاية 2023

الشروق أونلاين
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روسيا تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط حتى نهاية 2023
أرشيف
ألكسندر نوفاك

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الثلاثاء، عن قرار بلاده بتمديد الخفض التطوعي الإضافي من إنتاجها للنفط البالغ 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

وأكد نوفاك في بيان على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، أن مراجعة قرار الخفض التطوعي ستتم بشكلٍ شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج.

ويأتي هذا الخفض بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في شهر أفريل 2023، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وفي السعودية، قالت وزارة الطاقة مساء الثلاثاء، إن المملكة ستمدّد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، في تعاملات صباح الأربعاء، إلى 90.1 دولارا للبرميل. وهو السعر الأعلى منذ نوفمبر 2022.

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