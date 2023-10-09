روسيا تعلّق على تحركات الأسطول الأمريكي نحو شرق المتوسط

لدعم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

انتقد المتحدث باسم الرئاسة في روسيا دميتري بيسكوف يوم الإثنين، تحركات الأسطول الحربي الأمريكي نحو منطقة شرق المتوسط. بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وانتفاضة طوفان الأقصى التي تشنّها المقاومة.

وقال بيسكوف في حديث لوسائل الإعلام إن “خطر تورط أطراف ثالثة في الوضع الراهن بالمنطقة، بات كبيرا جدا”. مشدّدا على أنه “من المهم للغاية إيجاد طرق للانتقال إلى نوع ما من عملية التفاوض في أقرب وقت ممكن”.

ومنذ السبت الماضي، تنفّذ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، التي كبّدت الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 800 قتيل، والمئات من الجرحى والأسرى.

بالمقابل، شنّت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على قطاع غزة، أسفر حتى ظهر الإثنين عن استشهاد 576 فلسطينيا إلى جانب 2900 شخصا بجروح.

ويوم السبت الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي باستعداد الولايات المتحدة لتقديم “جميع وسائل الدعم المناسبة” في عدوانها على قطاع غزة.

وجاء في تغريدة لبايدن على منصة “إكس”ّ (تويتر سابقا):”تحدثت اليوم مع نتنياهو، بشأن الهجمات الإرهابية المروّعة التي تنفذها حماس في إسرائيل”، على حدّ تعبيره.