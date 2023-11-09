روسيا تعلّق على تصريحات إسرائيلية حول العدوان بقنبلة نووية على غزة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس في بيان، إن تصريحات ما يسمى وزير التراث الإسرائيلي، حول إمكانية العدوان بقنبلة نووية على غزة، “استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق”.

فهذه التصريحات “لا تؤكد بوضوح وجود مثل هذه الأسلحة في هذا البلد فحسب. بل تظهر أيضا الاستعداد لاستخدامها في سيناريوهات غير مناسبة تماما”، تقول زاخاروفا.

قبل أن تضيف:”هذا سبب جدي للتفكير في المكان الذي قد ينتهي به ممثلو إسرائيل ذوو العقلية المتطرفة. حيث يدركون أن بإمكانهم فعل أي شيء في ظل رعاية غير محدودة من الغرب”.

وتابعت المسؤولة الروسية تقول:”إن مثل هذه التصريحات تعني أن جميع السكان المدنيين في قطاع غزة مهددون بالأسلحة النووية”. متسائلة:”هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟”.

العدوان على غزة بقنبلة نووية.. الخارجية السعودية تعلّق

من جهة أخرى، أدانت الخارجية السعودية يوم الأحد في بيان، تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الصهيوني حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. وقالت إنها تعكس “تغلغل التطرف والوحشية في الحكومة الإسرائيلية”.

ودعا البيان السعودي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة، إلى “إقالة الوزير من الحكومة فورا. وعدم الاكتفاء بتجميد عضويته”.

واعتبرت الرياض أن عدم إقالة الوزير “تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية”.

وقال ما يسمى وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في مقابلة إذاعية، إن خيار العدوان النووي “هو أحد السبل” في الحرب ضد الفلسطينيين.

وعقب هذا التصريح، علّق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو مشاركة إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء.