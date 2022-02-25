-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

روسيا تفرض حضرا جزئيا للوصول إلى موقع “فيسبوك”

الشروق أونلاين
  • 41
  • 0
روسيا تفرض حضرا جزئيا للوصول إلى موقع “فيسبوك”

أعلنت لجنة الرقابة الروسية “روسكومنادزور”، أن موسكو ستتخذ إجراءات لتقييد الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جزئيا اعتبارا من الجمعة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة، أن “النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية اعترفت بالشبكة الاجتماعية على أنها متورطة في انتهاك حقوق وحريات مواطني الدولة”.

وأشارت إلى أن منصة “فيسبوك” فرضت قيودا غير معقولة على صفحة “نوفوستي”، بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المواد من أربع وسائل إعلام روسية وهي “قناة زفيزدا” و”وكالة نوفوستي” و”موقع لينتا.رو” و”موقع غازيتا.رو”.

وأوضحت أن “هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها”، مشيرة إلى أنه “لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات (Meta)، ولم يكن هناك استجابة لمطالب بإلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية الخاضعة للرقابة على الفور”.

مقالات ذات صلة
أسعار النفط تكسر حاجز 100 دولار لأول مرة منذ سنوات

أسعار النفط تكسر حاجز 100 دولار لأول مرة منذ سنوات

بسبب الأزمة الأوكرانية.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات قياسية  

بسبب الأزمة الأوكرانية.. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات قياسية  

هل باتت العاصمة كييف تحت سيطرة القوات الروسية؟

هل باتت العاصمة كييف تحت سيطرة القوات الروسية؟

رئيس أوكرانيا: الغرب تركنا لوحدنا ولم نجد سوى الخطابات

رئيس أوكرانيا: الغرب تركنا لوحدنا ولم نجد سوى الخطابات

ترامب: اعتراف بوتين بانفصال شرق أوكرانيا “عمل عبقري”

ترامب: اعتراف بوتين بانفصال شرق أوكرانيا “عمل عبقري”

المخزن مرعوب من جولة الرئيس تبون في الخليج العربي

المخزن مرعوب من جولة الرئيس تبون في الخليج العربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد