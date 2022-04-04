روسيا تفرض قيودا على منح التأشيرات لرعايا الدول “غير الصديقة”

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، مرسوما يفرض قيودا على إصدار التأشيرات لرعايا “الدول غير الصديقة” لروسيا.

يأتي هذا ردّا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى على موسكو. بعد تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

موسكو تعلن عن قائمة بأسماء “الدول غير الصديقة لروسيا”

وفي 7 مارس الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن قائمة للدول التي ترتكب أعمالاً عدائية ضد روسيا. في ما يبدو ردّا على العقوبات التي تفرضها دول غربية على موسكو، على إثر تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وتشمل قائمة الدول المعادية لروسيا 48 دولة هي الولايات المتحدة، بريطانيا، أوكرانيا، وجميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

كما تشمل القائمة أيضا : أستراليا، إيسلندا، كندا ، اليابان، سويسرا، لينشتنشتاين، إمارة موناكو، نيوزيلندا، النرويج، كوريا الجنوبية، سان مارينو، سنغافورة، تايوان، الجبل الأسود، ميكرونيزيا، أندورا، مقدونيا الشمالية، وألبانيا.