روسيا تقدّم مساعدات غذائية بقيمة 10 مليون دولار لـ4 دول إفريقية

ستموّل روسيا مساعدات غذائية بقيمة 10 مليون دولار لفائدة 4 دول إفريقية، عبر برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة.

ويتعلق الأمر، حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية يوم الأربعاء، بكل من بوركينا فاسو والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا.

وقد أفرجت الحكومة الروسية عن هذه المساعدات في إطار مساهمة طوعية لصندوق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

لكن تقديم هذه المساعدات سيكون مشروطا بشراء جميع السلع في روسيا، بموجب اتفاق مع الهيئة الأممية، يضيف المصدر.