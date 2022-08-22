روسيا تكشف عن “الجهة المتورطة” في اغتيال ابنة الفيلسوف دوغين

اتهم جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا يوم الإثنين، المخابرات الأوكرانية بتدبير جريمة اغتيال داريا دوغين ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين، بتفجير سيارتها في موسكو.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، عن الجهاز الأمني الروسي، فإن منفذة الاغتيال هي مواطنة أوكرانية تدعى نتاليا فوفك، وذكر أنها فرّت إلى إستونيا بعد ارتكاب الجريمة، بدعم من المخابرات الأوكرانية.

كما أوضح المصدر أن المواطنة الأوكرانية التي نفذت الاغتيال، كانت قد وصلت إلى روسيا في 23 جويلية الماضي، حيث استأجرت شقة في البناية التي تعيش فيها الضحية، من أجل الحصول على معلومات حول أسلوب حياتها.

ووفق المعلومات التي كشف عنها جهاز الأمن الفيدرالي فقد استخدم مدبّرو الاغتيال سيارة “ميني كوبر” لمراقبة الضحية، كما كانوا يتواصلون عن طريق أرقام هاتفية أجنبية.

اغتيال ابنة “العقل المدبّر” لبوتين بتفجير سيارتها في موسكو

21 أوت 2022: اغتيلت داريا دوغين ابنة الفيلسوف الروسي المقرب من بوتين ألكسندر دوغين، عن طريق تفجير سيارتها في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وكالة “تاس” المحلية يوم الأحد، إن لجنة تحقيق باشرت التحقيقات بشأن الحادثة التي أودت بحياة الفتاة في الـ29 من العمر، بالقرب من قرية بولشيه فيازمي في موسكو.

وحسب المصدر، فقد صنفت لجنة التحقيق الحادثة على أنها “جريمة قتل ارتكبت بطريقة خطيرة”، حيث أكدت اللحنة أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة الضحية.

ولم يعرف إن كان الفيلسوف الذي يوصف بأنه “العقل المدبّر” للرئيس بوتين، علما أنه كان سيستقلّ نفس السيارة مع ابنته، قبل أن يستعمل سيارة أخرى.

أما الضحية داريا فهي ناشطة في صفوف حركة سياسية يرأسها والدها. كما عرفت بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا.