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روسيا تمنع الدعاية للمثلية عبر كافة الفضاءات

الشروق أونلاين
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روسيا تمنع الدعاية للمثلية عبر كافة الفضاءات
ح.م
البرلمان الروسي

أقر البرلمان الروسي “الدوما”، الخميس، مشروع قانون يفرض غرامات مالية ضد مروجي المثلية الجنسية.

وذكرت وكالة “تاس” الحكومية أن البرلمان الروسي أقر في جلسته الخميس مشروع قانون يفرض غرامات كبيرة على “الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية والاعتداء الجنسي على الأطفال والمعلومات المروجة لإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس”.

وأوضحت الوكالة أن الغرامات المالية تشمل “نشر المعلومات والإجراءات العامة والدعاية لتغيير الجنس”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الغرامات تصل إلى 100 ألف روبل (نحو 1650 دولارا) للمواطنين، و200 ألف روبل (3300 دولار) للموظفين، ومليون روبل (16500 دولار) للكيانات القانونية.

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