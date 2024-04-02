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رياضة

روسيا تمنع حكّام المقابلات من حمل الوشوم وارتداء الحُليّ

الشروق الرياضي
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روسيا تمنع حكّام المقابلات من حمل الوشوم وارتداء الحُليّ

أبلغ اتحاد روسيا لِكرة القدم الحكّام المحلّيين بِعدم حمل وشوم على أجسادهم، أثناء إدارة المقابلات الرّسمية.

وفي أحدث بيان له، قال اتحاد الكرة الرّوسي إن الحكّام الذين يحملون وشوما، سيُمنعون من إدارة مقابلات المنافسات المحلّية.

وطالبت الهيئة ذاتها الحكّام المحلّيين المعنيين بِهذا الأمر، بِتغطية الوشوم، وعدم إظهارها للاعبين والمدرّبين والمتفرّجين.

إضافة إلى ذلك، أبلغ اتحاد الكرة الرّوسي الحكّام المحلّيين، سواء كانوا في الميدان أو احتياطيين أو في غرفة الفيديو (الفار)، بِعدم ارتداء الحليّ (المعصم، أو الأصابع، أو الأذن، أو الرقبة…). وطلب منهم نزعها أثناء تأدية المهام.

وبقيت تسع جولات عن انتهاء بطولة روسيا للقسم الأوّل، فيما بلغت منافسة الكأس المحلّية الدور نصف النّهائي.

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