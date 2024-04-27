روسيا تهدد بالرد على مصادرة واشنطن لأصولها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا سترد على مصادرة واشنطن للأصول الروسية في الولايات المتحدة، برد “لن يكون أقل إيلاما”.

وفي تعليقه على القانون الأمريكي الجديد حول مصادرة الأصول الروسية كتب مدفيديف في قناته على تلغرام، حسب ما نقله الإعلام الروسي “قد لا يمكن لروسيا تقديم رد مماثل تماما بسبب ضآلة الأصول الأمريكية الحكومية في روسيا، إلا أن الرد الروسي لن يكون أقل إيلاما، وسيشمل المواطنين الأمريكيين وممتلكاتهم.”

وأضاف “أعلنت دولتهم حربا هجينة علينا بما في ذلك حربا قانونية وقضائية. وأطلقت آلية للاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الروسية، الأمر الذي يتعارض بالكامل مع القوانين الدولية وقوانينا الوطنية، ويجب أن نرد على ذلك”.

ميدفيديف قال أنه يمكن لروسيا مصادرة ممتلكات الأفراد الأمريكيين في روسيا من أموال وعقارات وحقوق الملكية.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “نعم، هذا أمر صعب، لأن هؤلاء الأفراد كانوا مستثمرين في الاقتصاد الروسي ومنحوا حماية حقوق ملكيتهم الخاصة. لكن حدث ما لم يكن متوقعا، وأعلنت دولتهم الحرب الهجينة علينا.”

ووافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، يوم 20 أفريل، على تشريع يسمح للحكومة الأمريكية بمصادرة مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية والأوروبية من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها، ضمن ما يعرف بقانون “ريبو” الذي ينص على تحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص بأوكرانيا.

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.