روسيا توقف مشروعا حول بعثة المينورسو بمجلس الأمن

أوقفت روسيا مشروعا حول بعثة المينورسو بمجلس الأمن، واعترضت على بعض ما جاء في مشروع القرار وهو ما استدعى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء.

وتم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء على مستوى مجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي تنقضي نهاية الشهر الجاري.

وجاء هذا التأجيل الأربعاء بعد تحفظ وإعتراض روسيا، “التي لها موقف قوي ومعلوم منذ 2018″، على بعض ما جاء في مشروع القرار الذي “من المحتمل” أن يتم التصويت عليه الجمعة.

وقال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، لوكالة الأنباء الجزائرية “نتأسف لهذا الأخير عن موقف فرنسا التي “عرقلت تضمين حقوق الإنسان لنص قرار” تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022.

وأضاف “مسودة القرار لا تعكس الواقع الجديد على الميدان، خاصة بعد الخرق المغربي السافر لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر من العام الماضي”، يضيف الدبلوماسي الصحراوي.

وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي، قد شدد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أنه “بات من الضروري توسيع ولاية المينورسو لتشمل مكونا لحقوق الإنسان تكون مهمته رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد” في منطقة البعثة.

الخارجية الروسية: يجب إيجاد حل سياسي لمشكلة الصحراء الغربية بأسرع ما يمكن

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، يوم 26 أكتوبر الجاري، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ناقش في محادثة هاتفية تسوية الصحراء الغربية مع عمار بلاني، الممثل الجزائري الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب العربي.

وجاء في بيان للوزارة “جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع المتعلق بتسوية الصحراء الغربية في ضوء مناقشة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية“.

وأكد فيرشينين الموقف المبدئي المؤيد لإيجاد حل سياسي لهذه المشكلة المزمنة بأسرع ما يمكن على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها.

وشددت الخارجية الروسية على أن الطرفين لاحظا التحركات غير المجدية “لتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية مسبقًا”، وشددا على ضرورة مواصلة الجهود المنسقة من قبل المجتمع الدولي بهدف حل هذا الصراع الذي يلبي المصالح الأساسية لشعوب المغرب العربي.

وأضافت الوزارة إنه “تم الإعراب عن الدعم المتبادل لأنشطة المبعوث الشخصي المعين حديثا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا”.

وخلصت وزارة الخارجية الروسية إلى أن “اللهجة العامة تم التعبير عنها من أجل زيادة تطوير العلاقات الودية الروسية الجزائرية، بما في ذلك تعميق تنسيق السياسة الخارجية“.