روسيا تُرسل لقاح “سبوتينك” إلى الرياضيين الجزائريين

أرسلت وزارة الرياضة الروسية لقاح “سبوتنيك” المُضاد لِفيروس “كورونا”، إلى الرياضيين الجزائريين المشاركين في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

وتحتضن طوكيو هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، في فترة ما بين الجمعة المقبلة والثامن من أوت القادم.

وقالت وزارة الرياضة الروسية في أحدث بيان لها، إن لقاح “سبوتنيك” مُوجّه إلى الرياضيين الجزائريين والتونسيين والمصريين. عِلما أن 63 دولة عبر العالم لجأت إلى استعمال هذا اللقاح.

وتُشارك الجزائر في أولمبياد طوكيو بـ 44 رياضيا، وتحضر تونس بـ 62 رياضيا، وأوفدت مصر إلى اليابان 133 رياضيا.

ويُجرى أولمبياد طوكيو تحت أجواء يُخيّم عليها شبح “كورونا”، ففي بيان صادر، الثلاثاء، عن اللّجنة المُنظّمة لِهذه المنافسات، أُصيب 9 رياضيين بِالفيروس. دون أن تكشف عن هُوِّيتهم.

وفي الأيّام القليلة الماضية، انسحب الدرّاج الجزائري يوسف رقيقي من المشاركة في الأولمبياد، بعد ثبوت إصابته بِفيروس “كورونا”.