روسيا: جرحى في محاولة تلميذ تفجير نفسه داخل مدرسة

أعلنت الشرطة الروسية، الاثنين، أن تلميذا سابقا في مدرسة أرثوذكسية روسية “فجر” نفسه داخلها ما أدى إلى إصابته رفقة شخص آخر على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية الروسية إن “تلميذا سابقا يبلغ الثامنة عشرة دخل إلى هذه المدرسة وفجر نفسه وتفيد المعلومات الأولية أنه أصيب فضلا عن مراهق في الخامسة عشرة”.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في مدرسة أرثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف.

كما نقلت وكالات “ريا وفوستي” و”تاس” و”انترفاكس “الروسية للأنباء عن مصادر في الشرطة لم تسمها، أن الهجوم أسفر عن سبعة جرحى.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع في مدرسة أرثوذكسية قريبة من دير فيدينسكي فلاديتشني في مدينة سيربوخوف.

وكانت هجمات مسلحة كهذه في أماكن عامة ومدارس نادرة الحدوث في روسيا عادة، إلا أن هذه المآسي كثرت في السنوات الأخيرة ولاسيما حوادث إطلاق النار ما أدى إلى تشديد التشريعات حول حيازة الأسلحة بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.