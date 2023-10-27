روسيا طرحت فكرة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم

طرح اتحاد روسيا لِكرة القدم مُقترح التخلّي على الانتساب إلى الهيئة الأوروبية للعبة، مُقابل الانضمام إلى “الكاف”.

وكان الاتحادان الدولي والأوروبي لِكرة القدم قد عاقبا منتخبات روسيا بِالإيقاف عام 2022، بِسبب الحرب بين هذا البلد وأوكرانيا.

وقال الأمين العام لِاتحاد الكرة الروسي ماكسيم ميتروفانوف: “في حال الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم أو نظيره الآسيوي، هذا لا يعني أنّ منتخبنا يُمكنه بعدها المشاركة في المنافسات الدولية”. مُوضّحا بِأن فكرة الانضمام نوقشت داخل هيئته في تاريخ سابق.

وأضاف في تصريحات نقلها على لسانه الموقع الروسي “سبورت إر بي”، الجمعة: “في حال الانتقال إلى اتحاد قاري آخر، عقوبة الفيفا لن تُلغى”.

واختتم ماكسيم ميتروفانوف يقول إن اتحاد الكرة الروسي مُتفائل بِرفع العقوبة الدولية في المستقبل القريب، واستدلّ بِسماح “الفيفا” مُؤخّرا لِمنتخبات الفئات الصّغرى والنّسوية في بلده، بِالمشاركة في منافسات دولية.

وبِسبب العقوبة الدولية، مُنع منتخب روسيا (أكابر) من خوض المواجهتَين الفاصلتَين لِتصفيات كأس العالم 2022، وتصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

ومنذ فرض العقوبة الدولية، اكتفى منتخب روسيا بِإجراء مقابلات ودّية مع منتخبات تنتمي إلى اتحاد آسيا لِكرة القدم، وهي: كرغيزيستان وطاجكستان وأوزباكستان وقطر العراق وإيران. وأخرى تنتمي إلى اتحاد الكرة الإفريقي، وهي: الكاميرون وكينيا، ومصر (فريق أقلّ من 23 سنة).