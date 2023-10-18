روسيا: على إسرائيل بمشاركة شركائها الأمريكيين تقديم صور أقمار صناعية تثبت براءتها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن على إسرائيل، بمشاركة شركائها الأمريكيين، تقديم صور بالأقمار الصناعية تثبت عدم تورطها في الضربة على مستشفى “المعمداني” في غزة.

وقالت ماريا زاخاروفا، نقلا عن وكالة “سبوتنيك”: “من الواضح أننا نرى الآن رغبة في إعفاء أنفسنا من المسؤولية، إذا كانت هناك نوايا جادة وراء هذه المحاولة، ليس فقط الكلمات ولكن النوايا الجادة لإثبات براءتهم”.

“إنهم بحاجة ليس فقط للتعليقات في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية، ولكن عليهم تقديم الحقائق أيضا”، مضيفة: “نصنف مثل هذا الفعل غير القانوني على أنه جريمة.. وفعل مجرد من الإنسانية”.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “”رجاءً كونوا لطيفين، وقدموا صورا للأقمار الصناعية، وسيكون من الجيد أن يفعل الشركاء الأمريكيون ذلك، والذين سيشهدون حول جغرافية الرحلات الجوية بأكملها، مع كل التفاصيل التي كانت متاحة في تلك اللحظة”.

من جهته، تنصل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، “من المجزرة التي تسبب فيها قصف مستشفى المعمداني الليلة الماضية في قطاع غزة”.

واتهم حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن قصف المستشفى، وقال: “قصفنا مرآب المستشفى لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قِبلنا للمستشفى”.