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رياضة

روسيا مُستاءة من “الفيفا” بِسبب تدليلها للصّهاينة

الشروق الرياضي
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روسيا مُستاءة من “الفيفا” بِسبب تدليلها للصّهاينة
ح.م
رئيس اتحاد الكرة الروسي ألكسندر ديوكوف.

عبّر رئيس اتحاد الكرة الروسي ألكسندر ديوكوف عن استيائه، من معاقبة “الفيفا” لِمنتخباته الوطنية، مُقابل تدليل الصّهاينة.

ومعلوم أن المنتخبات الروسية وحكّام هذا البلد ممنوعون من المشاركة الدولية منذ أواخر عام 2021، بِقرار من “الفيفا”. وذلك بِسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وقال ألكسندر ديوكوف: “إسرائيل تلعب ونحن لا! لقد طرحنا هذا السؤال على الفيفا”. في إشارة إلى عدم معاقبة الاتحاد الدولي لِكرة القدم للمنتخبات الصّهيونية، رغم العدوان الهمجي لِهذا الكيان على الفلسطينيين.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الروسي، كما نقله على لسانه الموقع المحلّي “سبورت 24″، الأربعاء: “هذه حالة من المعايير المُزدوجة في صنع القرار. نحن لا نُطالب بِفرض عقوبات على أحد. ونعتقد أنه ينبغي على الاتحادات الرياضية أن لا تتّخذ قرارات مُسيّسة”.

هذا وأعلن اتحاد الكرة الصربي مساء الأربعاء، عن تنظيم مباراة ودّية لِمنتخب بلاده مع نظيره الروسي في مارس المقبل. وباتت صربيا بِذلك أوّل بلد أوروبي يُكسّر الحظر الكروي المفروض على روسيا.

وفي تاريخ سابق، لعبت منتخبات عربية وإفريقية وأخرى تنتمي إلى العالم الإسلامي مقابلات ودّية مع الفريق الروسي، على غرار قطر والعراق وإيران وكينيا والكاميرون.

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