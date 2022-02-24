روسيا وأوكرانيا.. بداية الحرب

أكدت أوكرانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم العسكري الروسي إلى 7 قتلى حتى الآن، وإصابة 9 آخرين بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية عن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي قرب كييف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، وتوعد المعارضين لقراره بالرد الفوري.

وبحسب ما أفادت وكالات أنباء عالمية فقد طالب الرئيس الروسي الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسؤولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في بيان بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ندد بـ”الهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية”، موكدًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة “وسيحاسب العالم روسيا (…) المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم”.

وأكد أنه سيتحدث أمام الأمريكيين، اليوم الخميس، بشأن العواقب التي ستواجهها روسيا. ويراقب الوضع من البيت الأبيض وسيجتمع مع قادة مجموعة السبع في الصباح قبل الإعلان عن “عواقب أخرى” بالنسبة لروسيا.

وكالة “رويترز” للأنباء قالت إن القوات الروسية شنت فجر اليوم الخميس، هجومًا بالصواريخ على عدة مدن في أوكرانيا، ونفذت إنزالًا بحريًا على ساحلها الجنوبي، بعد أن سمح بوتين بما وصفه ب،”عملية عسكرية” خاصة في شرق أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات كبيرة قبل الفجر في كييف وخاركيف وأوديسا، بعد وقت قصير من حديث بوتين في خطابه المتلفز على التلفزيون الرسمي الروسي، بحسب الوكالة.

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، عبر حسابه في “تويتر”، إن “بوتين شنّ للتو غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، وإن المدن الأوكرانية المسالمة تتعرض للإضرابات، ووصف الهجمات بالحرب العدوانية”.

وكانت روسيا قد أعلنت تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب تقارير إعلامية.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية”.

وأضاف: “أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.

وتابع: “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بوتين قد شرع في غزو شامل لبلاده. وشدد على أنها ستدافع عن نفسها. وحض العالم على وقفه.

بينما نفت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة مدن أوكرانية، وقالت إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية بـ “أسلحة عالية الدقة”.

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجلس الأمن الوطني والدفاع إلى إعلان الأحكام العرفية في البلاد للرد على “الغزو الروسي” لأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي ما أوردته تقارير عن ضربات صاروخية روسية على مواقع بنى تحتية في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت تقارير نقلا عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن بعض الضربات الصاروخية استهدفت مراكز قيادة الصواريخ العسكرية الأوكرانية ومقر قيادة الجيش في كييف.

وتتواصل التحذيرات الأميركية والغربية لروسيا من شن حرب على أوكرانيا، وذلك في ظل التحشيد الروسي على الحدود الأوكرانية واعتراف موسكو باستقلال “جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك” الانفصاليتين.

وبينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده للحوار مع موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين روس.