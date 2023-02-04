روسيا والأزمة الأوكرانية (الجزء الأول)

يتطلب تحليل خلفية وآثار وأبعاد الأزمة الأوكرانية قراءة عميقة ومتعددة على مستوى العلاقات الثنائية (روسيا وأوكرانيا) والإقليمية (المحيط الجيو- سياسي لروسيا) والتحديات الغربية للأمن القومي الروسي وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على المستوى الدولي.

تنطلق أهداف وأبعاد التحديات الغربية من الذهنية والتركيبة الرأسمالي المتطرفة والتي تستهدف في العمق الموارد الروسية على غرار ما قام به نابليون (الغزو الفرنسي لروسيا:1812) وهتلر أثناء الحرب العالمية الثانية مغيّرا التحالف الألماني السوفييتي (1939- 1941) إلى غزو ألمانيا لروسيا أو الاتحاد السوفييتي آنذاك (1941-1945).

تكاد روسيا تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن لها الاعتماد ذاتيا في النمو الاقتصادي والتطور الصناعي والأمن الغذائي بحكم توفرها على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والقدرات العلمية والتكنولوجية لذلك.

منذ تفكك الإتحاد السوفيتي (1991) الذي كان متكونا من 15 جمهورية (أوكرانيا، وجورجيا، وأذربيجان، وأوزباكستان، وتركمانستان، وفيرغيزستان، وطاجيكستان، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، وملدوفا، وروسيا البيضاء، وأرمينيا) والمعسكر الاشتراكي ككل (دول أوربا الشرقية المحاذية لروسيا) وروسيا (وريث الاتحاد بحكم أنها المؤسس والأكبر والأقوى 75% من المساحة والإمكانيات بروسيا…) محطة ووجهة اختراقات لأمنها القومي على الحدود الروسية الغربية والشرقية، من بينها:

1. إفشال روسيا لمحاولة انفصال الشيشان (1996-1999) وانتهى الوضع بتأكيد وحدة الشيشان مع الاتحاد الروسي.

2. تحرك الغرب لحصار روسيا عسكريا بجورجيا (2008) ومواجهة روسيا لذلك بما فيها دعم أوسيتيا الجنوبية (المحاذية لأوسيتيا الشمالية بروسيا) وأبخازيا المطلة على البحر الأسود للاستقلال عن جورجيا والاعتراف بهما دولتين مستقلتين.

3. توجه الغرب لحصار روسيا بأوكرانيا بما فيها محاولة إدخال هذه الأخيرة في حلف الناتو، مما دفع روسيا لاسترجاع شبه جزيرة القرم (2014). هذه الأخيرة التي وُضعت (1954) تحت إدارة جمهورية أوكرانيا عندما كانت إحدى جمهوريات الإتحاد السوفيتي لتتحول إلى محطة تهديد للأمن القومي الروسي. عملية استرجاع شبه جزيرة القرم تمت بعد استفتاء سكان المنطقة الذين صوَّتوا للانضمام إلى روسيا بحكم الروابط الثقافية والدينية والاجتماعية مع الشعب الروسي. إضافة إلى ذلك شكَّلت الشيشان نموذجا للانضمام إلى روسيا الاتحادية كقوة كبرى بدلا من البقاء في وضع هش ومتأزم ومحطة للاختراقات والإستراتيجيات الغربية في المنطقة.

4.نفس الوضع ينطبق على التحرك العسكري الروسي منذ فيفري 2022 عبر أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا بشرق ووسط شرق أوكرانيا كمناطق تدخل ضمن مجال الأمن القومي الروسي في مواجهة التهديدات الغربية عبر أو في اتجاه البحر الأسود أو على الحدود الروسية الأوكرانية. روسيا دولة كبرى من ناحية الحجم والإمكانات والموارد ومن ناحية القوة العسكرية ومستهدَفة منذ عقود من طرف الغرب لضربها من الداخل. يتطلب ذلك تثبيت الأمن القومي الروسي والسيادة الروسية باحتواء التهديدات والاختراقات لمحيطها الإقليمي.

عدم التزام السلطات المركزية الأوكرانية بتطبيق بنود اتفاقيات المينسك (2014-2015) من بينها الحكم الذاتي لأقاليم الدونباس دفع بسكان هذه المناطق لطلب الدعم الروسي في مواجهة الجيش الأوكراني مجددين مطالبهم بالانضمام إلى روسيا الاتحادية ليصبحوا بعد استفتاء سبتمبر 2022 ضمن الاتحاد الروسي. تضمنت اتفاقية المينسك كذلك بنودا تنص على عدم القيام بأي إجراء أو فعل يمس بالأمن القومي أو المجال الحيوي لروسيا. وفي الأخير تبيَّن أن ذلك كان تكتيكا للغرب لربح الوقت بهدف تمكين تحضير أوكرانيا عسكريًّا ضد روسيا. ذلك ما أكدته المستشارة الألمانية السابقة “أنغيلا ميركل” والرئيس الفرنسي السابق “فرانسوا هولاند” مشرفين وموقعين أساسيين على اتفاقية المينسك بالتزامات غربية ودولية ككل، وذلك في تصريحاتهما الإعلامية نهاية السنة الماضية (ديسمبر 2022).

اعتمدت أوكرانيا والغرب سياسة إعلامية لتخويف الشعب الأوكراني من روسيا رغم أنّ لسكان هذه المناطق وأوكرانيا ككل علاقات وروابط متجذرة اجتماعيا وثقافيا ودينيا وأسريا وتاريخا موحدا بين الشعبين الروسي والأوكراني. واقع وحقائق تجاوزتها السلطات الأوكرانية رغم الالتزام بها في بنود اتفاقيات المينسك. عدم تجسيد ذلك ومحاولة الغرب إدخال أوكرانيا في حلف الناتو دفع روسيا إلى ترتيب أمنها القومي وفق وضمن تلك الاختراقات.

الاختيار بالنسبة لأوكرانيا هو الدخول في مواجهة مع روسيا بدلا من التعامل إيجابيا معها على الأقل من الواقع الجغرافي المتمثل في الحدود الروسية الأوكرانية الشاسعة (1576 كلم). البديل بالنسبة لهرم السلطة الأوكرانية هو التصعيد الذي حوّل أوكرانيا من دولة مستقرة إلى دولة مشتتة سجينة المساعدات بدلاً من فك الأزمة مع روسيا مهما كان مستوى معضلتها، فالسياسة هي فن الممكن وحول الاختيارات والأولويات الأمثل لمصالح الدولة وخاصة المتغير الأمني ولا تقوم على اختيارات غير ذلك.

الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى لها إستراتيجية واضحة المعالم وخاصة الاستمرار التقليدي للتحالف الغربي والمتشكل من أوروبا وشمال أمريكا بداية بالحلف الأطلسي. بالنسبة للـولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ليست أولوية بل عائق لتلك الإستراتيجية. شكلت الأزمة الأوكرانية فرصة ومحطة لتعزيز هذه الإستراتيجية وقبلها بثلاثة سنوات (2020) كانت فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بريطانيا التي لم تكن اندماجها كاملا في الاتحاد بسبب عدم قبولها الدخول في منطقة اليورو واتفاقية شنغن. سياسة يفترض أنها تتباين مع توجه الاتحاد الأوروبي وخاصة الاستقلالية الاقتصادية وتكوين جيش أوروبي موحد. سياسة أوربية تم تقييدها من خلال تحالف متميز بين الولايات المتحدة وبريطانيا لتكون هذه الأخيرة وفق الاتجاه الأمريكي بما فيها عدم انضمامها إلى اتفاقية “شنغن” أو منطقة “الأورو”، وفي الأخير خروجها من الاتحاد الأوروبي (2020). وضمن ذلك كذلك أدارت الولاياتُ المتحدة الأزمة الأوكرانية لدفع السويد وفنلندا طلب الدخول في الحلف الأطلسي. وفي حالة استمرار هذه الإستراتيجية فإن مشروع مارشال لما بعد الحرب العالمية الثانية هو الذي يسود في أوربا لعقود لاحقة. مشروع اقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب تحوّل إلى تكامل أوربي أمريكي سياسيا واقتصاديا وعسكريا إلى درجة وصفه البعض بالتبعية الأوربية لأمريكا.

ليس صعباً تقديم قراءة بالمنهج التاريخي أو المقارن أو الواقعي للعلاقات الدولية لاستنتاج أن أوروبا في النهاية ستخسر الحرب والذي سيقود الحوار والتسوية مع روسيا هي الولايات المتحدة على غرار ما تم في الشرق الأوسط والأزمة السورية والأزمات الإقليمية الأخرى ويجد الأوروبيون أنفسهم مرة أخرى في الأزمة الأوكرانية على هامش ثقل الواقع الدولي.

يدخل ضمن ذلك حتى العقوبات الأوروبية على روسيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية (فيفري 2022) التي انعكست سلبا على أوربا وخاصة الطاقة وبالأخص الغاز الروسي. يفسر البعض تدمير خط الغاز الروسي- الألماني (ستريم 2STREAM ) نهاية ديسمبر الماضي، للتأكد من عدم تراجع ألمانيا عن فرض العقوبات على روسيا بحكم حاجتها الماسّة إلى الغاز الروسي بنسبة تتجاوز 45%. ألمانيا الآن تعيش أزمة كبرى دفعتها لتقليص برامجها الصناعية والتكنولوجية بسبب اقتطاع أكثر من 200 مليار دولار من الموازنة العامة لمواجهة أزمة الغاز.

ليس صعباً تقديم قراءة بالمنهج التاريخي أو المقارن أو الواقعي للعلاقات الدولية لاستنتاج أن أوروبا في النهاية ستخسر الحرب والذي سيقود الحوار والتسوية مع روسيا هي الولايات المتحدة على غرار ما تم في الشرق الأوسط والأزمة السورية والأزمات الإقليمية الأخرى ويجد الأوروبيون أنفسهم مرة أخرى في الأزمة الأوكرانية على هامش ثقل الواقع الدولي. من بين تلك المخرجات ما عبّر عنه هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق، في ماي 2022 من خلال إقراره بالواقع الروسي على الأرض منذ بداية الأزمة الأوكرانية بما فيها دعوة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ككل لقبول انضمام الأقاليم الأوكرانية سابقاً إلى روسيا.

من الصعب استمرار الثقل الغربي في العالم بقيادة الولايات المتحدة بالمتغير الاقتصادي والصناعي في حضور قوى كبرى بديلة لها مثل الصين التي تنافس اقتصادياتها حتى داخل الدول الغربية نفسها. البديل هو المتغير العسكري من خلال بيع الأسلحة وسوقها الأكبر هو الأزمات والحروب.

هرم السلطة في الدول الغربية (أوربا، كندا، أستراليا وحليفهم اليابان في آسيا) لا توجد لهم سياساتٌ مستقلة خارج التحالف الغربي، رغم المحاولات الألمانية أو الفرنسية بالاتجاه نحو الصين، ولكن كلها لم تصل بعد لتفعيل هدف وأساس الاتحاد الأوروبي القائم على الاستقلالية الاقتصادية والعسكرية. وربما لن يصلوا إلى ذلك في الوقت القريب إلا بعد الأزمة الأوكرانية والتي يبدو أنها ستشكل منطلقا لنظام دولي متعدد الأقطاب يفتح الاستقلالية حتى للاتحاد الأوربي، بل من منطلق الإنتاج الاقتصادي والصناعي ومنطق السوق والتعامل التجاري قد يخدم ذلك حتى الولايات المتحدة نفسها.

.. يُتبع