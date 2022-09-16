روسيا ونيجيريا وباكستان ترغب في تعزيز علاقتها مع الجزائر

رصيد تاريخي وتقارب على الصعيد الدولي

أكدت السفيرة الجديدة لنيجيريا لدى الجزائر، عائشة محمد غاربا، الخميس، أن بلادها والجزائر تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وتتقاسمان وجهات نظر متقاربة على الصعيد الدولي.

وفي تصريح لها عقب تسليمها أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قالت غاربا أن لـ”نيجيريا والجزائر وجهات نظر متقاربة على الصعيد الدولي، كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومنظمات أخرى، وهذا لأن بلدينا يضعان إفريقيا في قلب اهتمامهما”.

وأضافت أن البلدين تجمعهما “العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، أهمها الطريق العابر للصحراء، أنبوب الغاز، ومشروع الربط بالألياف البصرية”، مبرزة أن “تجسيد هذه المشاريع سيفتح آفاقا اقتصادية جديدة ستخلق فرص عمل ليس فقط للبلدان المشاركة في المشاريع، بل للعديد من البلدان الإفريقية المجاورة”.

وتابعت أن اللقاء كان مناسبة لتبليغ الرئيس تبون “بتعهد نيجيريا على مرافقة هذه المشاريع”، مضيفة بالقول: “نتطلع أيضا للمستقبل، حيث أن نيجيريا لديها اقتراحات في بعض المجالات، كالطاقات المتجددة”، وتأمل في “دعم بلدان، كالجزائر، لاسيما وأن هذا المشروع من شأنه أن يساهم في حل مشاكل التغيرات المناخية والأمنية”.

وبخصوص الاستقبال، قالت: “تشرفت بلقاء الرئيس تبون، فهو أحد القادة الأفارقة الذين أحترمهم وأقدرهم كثيرا، وهذا عائد لسياسته القوية والديناميكية التي تنعكس على حياة المواطنين الجزائريين”.

واستطردت أنه تم خلال اللقاء “تناول العلاقات التي تربط البلدين وماضيهما المشترك وتطلعاتهما للمستقبل”، مشيرة إلى أن “لنيجيريا والجزائر تاريخ غني تطبعه معاهدات ثنائية وأخرى على الصعيد الدولي”.

وقالت في هذا الصدد: “نحن من الأوائل المبادرين بالنيباد الذي تم تأسيسه في 2001، حيث عملنا على تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، كما أسسنا سويا مجموعة الأربع مع إثيوبيا وجنوب إفريقيا، وهذا لمواجهة التحديات، خاصة النزاعات الإفريقية”.

ومن جهته، أكد السفير الجديد لفدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفاييف، الخميس بالجزائر العاصمة، على الإرادة المشتركة التي تحدو بلاده والجزائر من أجل تطوير وتقوية علاقاتهما الثنائية في كافة المجالات.

وفي تصريح له عقب تسليمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، قال السفير الروسي: “تم خلال اللقاء بالرئيس تبون، تقديم عرض حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تم تسجيل ارتياح الطرفين، وكذا إرادتهما المشتركة لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تطوير وتقوية العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: “أبلغت الرئيس تبون، بصفتي سفيرا جديدا لفدرالية روسيا، عزمي على بذل كل جهدي من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل”.

وبدوره، أكد السفير الجديد لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجزائر، محمد طارق، الخميس، أن بلاده تعمل مع الجزائر من أجل توطيد علاقتهما الثنائية وتعاونهما على الصعيد الدولي.

وفي تصريح له عقب تسليمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، نوه السفير بالإمكانات التي تحوزها الجزائر، قائلا: “تزخر بجمال طبيعتها وكرم شعبها، بالإضافة إلى اقتصادها القوي”، مبرزا أن “هذه المزايا تسهل الشراكة على الصعيد الدولي”.