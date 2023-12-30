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روسيا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن :

روسيا : 14 قتيلا على الأقل في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود

الشروق أونلاين
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روسيا : 14 قتيلا على الأقل في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود
ح. م
من مخلفات الهجوم.

قالت موسكو أن هجوما قام به اليوم، السبت 30 ديسمبر، الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية، الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، قد خلف على الأقل 14 قتيلا، بينهم طفل و108 مصابا حسب ما نقلته “فرانس برس”.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تطبيق تيليغرام “بحسب أحدث المعلومات، توفي 12 شخصا بالغا وطفلين في بيلغورود“، مضيفة أن “108 أشخاص، بينهم خمسة عشر طفلا، أصيبوا”.

وحسب ما تم تداوله من صور على شبكات التواصل، تظهر سيارات مشتعلة، ومباني ذات نوافذ محطمة، بالإضافة إلى أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من بعض المباني.

وطلبت روسيا على خلفية هذا الهجوم بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، حسب ما نقلته وكالة “إيتار تاس” الروسية.

وكتب نائب السفير الروسي، دميتري بوليانسكي، على قناته تيليغرام “لقد طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بيلغورود اليوم، 30 ديسمبر، الساعة 3:00 بعد الظهر [التوقيت العالمي المنسق – 5]. كما طالبنا بحضور سفير جمهورية التشيك لشرح شحنات بلاده من الذخائر التي تقتل المدنيين”.

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