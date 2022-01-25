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الجزائر
الأولياء طالبوا الوالي بضرورة التدخل

روضات تفرض اختبار كورونا على الأطفال

فاطمة عكوش
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روضات تفرض اختبار كورونا على الأطفال
أرشيف

تأسف العشرات من أولياء الأطفال لإقدام مسؤولات الروضات بمدينة البويرة على منع أبنائهم من الدخول إلى الروضة دون إحضار واستظهار اختبار الفحص الخاص بفيروس كورونا.

وبحسب الأولياء الذين اتصلوا بـ “الشروق” لنقل صرختهم إلى السلطات المعنية، وخاصة والي الولاية من أجل التدخل للنظر في هذه القضية، فإنهم تفاجؤوا بقرار مسؤولات الروضات بمنع أبنائهم من الالتحاق بالروضة دون تقديم اختبار الفحص الخاص بفيروس كورونا. وأكثر من ذلك، فإن الأطفال يمنعون من الدخول إلى الأقسام بمجرد إصابتهم بالزكام، ووصل الأمر- بحسب بعض الأولياء- بمسؤولة روضة إلى تعليق إعلان كتب فيه: “المؤسسة لا تستقبل أي طفل عليه أعراض الزكام، وحتى الأطفال الذين لديهم وصفات طبية إلا في حالة إحضار اختبار ينفي ذلك”.

والمشكل، بحسب الأولياء، أن الفحص الخاص بكورونا لا يطلب من المربيات اللواتي أصبن أغلبيتهن بالفيروس، حيث يشتغلن بطريقة عادية، وبالمقابل يفرض على الأطفال الصغار.

وعلى صعيد آخر، أكد أولياء الأطفال لـ”الشروق”، أن ملاك الروضات يجبرون الأولياء على دفع مبلغ الشهر الكامل، رغم أن أبناءهم لم يحضروا إلى الروضة، ما اعتبروه “سرقة مقننة” لا يمكن السكوت عنها.

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