رولان كوربيس يتنبأ بتألق بلايلي مع بريست

قال إنه سيكون إحدى أفضل صفقات الميركاتو الشتوي

تنبّأ المدرب الفرنسي المخضرم، رولان كوربيس بتألق محبوب الجماهير الجزائرية يوسف بلايلي في البطولة الفرنسية في صفوف نادي بريست، مؤكدا حاجته لبعض الوقت فقط للتأقلم مع مجريات وأجواء البطولة الفرنسية.

وأكد كوربيس، خلال تحليله للقاءات “الليغا1” لإذاعة “أر ام سي” بأن بلايلي سيكون مُفاجأة فريقه بريست الفرنسي في النصف الثاني من الموسم الحالي، وهذا رغم بدايته المحتشمة الأحد الماضي في أول ظهور له في المباراة التي خسرها بريست أمام نادي رين ( 2 _ 0).

وقال كوربيس بشأن بلايلي: “أعرف جيدا بلايلي، إنه لاعب كبير، رغم مشواره غريب الأطوار مُقارنة بالموهبة التي يمتلكها” مضيفا: “لدي قناعة شخصية بأن بلايلي سيكون أفضل صفقات الميركاتو الشتوي الفرنسي الأخير، لأنه لم يكلف الشيء الكثير ماديا، كما أنه سيُقدم الإضافة لا محالة من الناحية الرياضية”.

إلى ذلك، يرى كوربيس، الذي سبق له العمل في الجزائر وتدريب تشكيلة اتحاد العاصمة، بأن مدرب بريست، ميشيل ديرزاكريون سيساعد بلايلي على التألق والبروز، معتبرا بأنه مدرب يعرف كيفية توظيف اللاعبين الموهوبين أمثال النجم الجزائري: “ميشيل ديرزاكريون (مدرب بريست) يعرف كيفية توظيف اللاعبين الموهوبين، وما قام به خلال السنوات التي قضاها مع مونبيلييه أصدق دليل”. قال كوربيس.

وكما هو معلوم، فإن المدرب الحالي لبريست كان وراء بروز المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور، عندما كان في مونبيلييه، وجعله من أخطر مهاجمي الدوري الفرنسي، بعد تجارب فاشلة مع تولوز الفرنسي، وتيجريس المكسيكي، وويجان الإنجليزي.

يذكر أن بلايلي كان بصم على أول مشاركة له الأحد الماضي، في المباراة التي نزل فيها فريقه بريست ضيفا على رين، وهي المباراة التي لم تعكس المستوى الحقيقي لابن الباهية وهران.