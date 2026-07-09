روماريو يطالب بطرد أنشيلوتي

طالب الأسطورة البرازيلية روماريو، بطرد مدرب منتخب “السيليساو”، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووجه روماريو كلمات قاسية، للمدرب الإيطالي، بعدما ودّع منتخب البرازيل، مونديال 2026، من الدور الـ16.

وقرّر الاتحاد البرازيلي تجديد الثقة في أنشيلوتي، بعدما ودع المنتخب المونديال، عقب الخسارة أمام النرويج بهدفين لهدف واحد.

وعبّر روماريو، عبر قناته الشخصية “روماريو تي في” عن رفضه استمرار أنشيلوتي، وطالب بإقالته وتمزيق عقده.

وقال: “كنت لأمزق عقده بعد المباراة، وأذهب إلى غرفة الملابس، بصفتي الرئيس، وأقول له: شكرًا جزيلًا، مع السلامة”.

وأضاف: “لا لبقاء أنشيلوتي مدربا للمنتخب البرازيلي بعد هذه الفضيحة، هذا العار الذي تسبب به”.